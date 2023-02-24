По результатам 2022 года производство зерновых культур сократилось на 37% по сравнению с предыдущими рекордными показателями 2021 года.

Эксперты подсчитали потери для украинского аграрного сектора в результате полномасштабной войны РФ против Украины, которая продолжается уже год.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Отмечается, что по результатам 2022 года производство зерновых культур сократилось на 37% по сравнению с предыдущими рекордными показателями 2021 года и составляет около 53,9 млн тонн. В то же время производство масличных культур претерпело сокращение на 24% и составляет 17,5 млн тонн.

В УКАБ отметили, что такое значительное уменьшение объемов производства обусловлено следующими факторами: временной оккупацией части украинских территорий; ведением боевых действий на части территорий, что делает невозможным хозяйственную деятельность; минированием освобожденных территорий; снижением урожайности в сравнении с 2021 годом; осложненный и существенно растянутый во времени сбор урожая из-за дождливой погоды осенью и другими.

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Как отметили эксперты, отрасль животноводства пострадала меньше, по сравнению с растениеводством, но здесь также наблюдаются значительные негативные последствия.

По результатам 2022 года производство мяса всех видов сократилось на 11% по сравнению с 2021 годом и было на уровне 3 млн тонн, молока – 7,7 млн тонн (-12%) и яиц – 11,6 млрд шт (-18%).

Отмечается, что основными причинами сокращения в этом направлении являются: оккупация части производственных мощностей; разрушение производственных мощностей и физическая гибель части поголовья во время боевых действий; временный разрыва производственной цепочки обеспечения подрастающим поголовьем в начале войны в неопределенных условиях (в основном касается птицеводства) и другие.

"Вполне логичным следствием сокращения объемов производства является сокращение экспорта. Однако главная причина не в производстве, а в блокировании морских портов российскими войсками, которые были традиционным экспортным путем для Украины. Только за счет значительных отгрузок в начале года накануне войны, хлопотных стараний в построении альтернативных маршрутов через западные границы и работе "зернового коридора" удалось добиться сравнительно неплохих результатов в текущих условиях", – подчеркнули в ассоциации.

По подсчетам аналитиков, в 2022 году было экспортировано 38,4 млн тонн зерновых культур, что на 24% меньше аналогичного показателя прошлого года; 7,9 млн тонн масличных культур (в 2,1 раза больше) и 4,6 млн тонн растительных масел (-17%).

"Динамика роста экспорта масличных культур объясняется уменьшением экспорта продуктов их переработки (масла и жмыха) и необходимостью аграриев получать средства для осуществления своей дальнейшей деятельности. В основном это касается семян подсолнечника. Однако эта тенденция является негативной для украинской экономики, поскольку уменьшается производство продуктов с добавленной стоимостью", – пояснили эксперты.

Война в Украине: ситуация в агросекторе

Прямые убытки в аграрном секторе Украины в результате полномасштабного вторжения России по состоянию на 15 сентября достигли $6,6 млрд. Указанная сумма включает в себя убытки от потерь сельскохозяйственной техники ($2,9 млрд), поскольку 84,2 тыс. единиц техники и оборудования полностью или частично повреждены.

По оценкам НАСА Harvest, Россия украла у Украины пшеницы минимум на $1 млрд. Эти данные относятся к пшенице и пока исключают другие культуры или продовольствие, которые содержались в хранилищах на захваченных территориях.

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