По сравнению с предыдущим показателем за июнь общая сумма убытков увеличилась на $2,3 млрд.

Прямые убытки в аграрном секторе Украины в результате полномасштабного вторжения России по состоянию на 15 сентября достигли $6,6 млрд.

Об этом свидетельствуют

результаты "Обзора убытков от войны в сельском хозяйстве Украины", который подготовили Центр исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр) и Министерство аграрной политики и продовольствия.

Видео дня

Отмечается, что указанная сумма включает в себя убытки от потерь сельскохозяйственной техники ($2,9 млрд), поскольку 84,2 тыс. единиц техники и оборудования полностью или частично повреждены. Также было повреждено или уничтожено зернохранилищ общим объемом 9,4 млн тонн одновременного хранения на $1,1 млрд. Ориентировочное количество животных, погибших в результате агрессии РФ, составляет почти 400 тыс. пчелосемей, 95 тыс. голов коз и овец, 212 тыс. голов крупного рогатого скота, 507 тыс. свиней и почти 11,7 тыс. голов птицы на сумму $362,5 млн. На пострадавших территориях уничтожено более 14,3 тыс. га многолетних насаждений на $348,7 млн. Также уничтожено и похищено 0,6 тыс. тонн средств защиты растений (СЗР), 124 тыс. тонн удобрений и 11,5 млн литров топлива на общую сумму $95,4 млн. В результате полномасштабного вторжения было уничтожено или похищено 2,8 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур стоимостью $1,9 млрд.

Согласно исследованию, по сравнению с предыдущим показателем за июнь общая сумма убытков увеличилась на $2,3 млрд.

Убытки от войны

По данным министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, по состоянию на конец сентября убытки украинской окружающей среде в результате войны уже превысили $35 млрд.

Кроме этого, серьезные убытки несет энергетическая инфраструктура.

Вас также могут заинтересовать новости: