Год аграрной непобедимости: как Украина несмотря на войну кормила себя и мир

Тяжелый прошлый год приходом российских захватчиков на нашу землю болезненно ударил по украинскому агросектору. Это привело к значительным материальным и финансовым убыткам, нарушениям логистики, потерям урожая. УНИАН выяснял, как отечественные аграрии преодолевали вызовы войны и что ожидать в новом году.

Прошлый год у украинцев теперь навсегда будет ассоциироваться с началом полномасштабного вторжения российских захватчиков на нашу землю. Беспощадная война оставила свой кровавый след не только в душах и сердцах украинских граждан, но и негативно отразилась на экономике нашей страны.

Под болезненный удар попал и отечественный аграрный сектор, который до войны давал около 20 процентов валового внутреннего продукта страны. Ведь с оккупированных территорий Украины захватчиками были вывезены миллионы тонн зерна и значительные объемы сельскохозяйственной техники и оборудования. Также из-за обстрелов были уничтожены сотни зернохранилищ, а часть плодородной украинской земли усеяна минами и другой взрывчаткой, которые отступая оставляют после себя рашисты.

В целом, по подсчетам Министерства аграрной политики и продовольствия совместно с Киевской школой экономики, прямые убытки от войны в сельском хозяйстве Украины по состоянию на сентябрь достигли 6,6 млрд долларов. Наибольшие потери были в сельхозтехнике – 84,2 тысяч единиц техники и оборудования полностью или частично повреждены на сумму 2,9 млрд долларов. А убытки в 1,9 млрд долларов произошли в результате уничтожения или похищения 4 млн тонн зерновых и масличных культур.

Но несмотря на значительные потери от этой страшной войны, украинские аграрии с достоинством приняли военные вызовы и достойно прошли сверхтяжелый прошлый год.

"Украинские аграрии показали несокрушимость. И большую работу провели в прошлом году, посеяв весной, где позволяла военная ситуация, собрав урожай, реализовав его и, соответственно, посеяв осенью", – отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Военные преграды

Ежегодно отечественные аграрии стояли перед сезонными и климатическими барьерами. Это были чрезмерное количество дождей или, наоборот, засуха, развитие болезней на растениях или активизация вредителей. В этом году добавились еще военные вызовы. В частности, это сохранение команд профессионалов, бронирование нужных специалистов, сложность проведения работ и дальнейшего экспорта собственной продукции или ее хранения.

"Также агросектор столкнулся и с изменением рынков сбыта. Это касается не только зерна, но и продукции с добавленной стоимостью, например, семян масличных (подсолнечник и рапс) или бобовых - соя, горох. Сюда же отнесем и логистику. Ранее пути были отработаны годами и малорисковые, а в 2022 году из – за полномасштабного вторжения были заблокированы морские порты, которые составляли существенную долю маршрутов экспорта", - рассказала агентству УНИАН исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко.

К тому же часть украинских угодий была или остается в зоне боевых действий, что сделало невозможным проведение полевых работ на них. А деоккупированные территории не сразу после освобождения становятся пригодными для использования.

"Проведение хозяйственной деятельности осложняется также проблемами со сбытом выращенной аграриями продукции, и соответственно, нехваткой средств, качественных семян и других ресурсов. Речь идет, прежде всего, о топливе, электроэнергии, пестицидпх, удобрениях и т. д", – подчеркнул директор "Института аграрной экономики" Юрий Лупенко.

По его словам, обострился и дефицит квалифицированных механизаторов, так как их призывают в ряды Вооруженных Сил Украины.

"Военные действия и ограниченность доступа товаропроизводителей к рынкам и ресурсам негативно сказались на производстве сельскохозяйственной продукции во всех регионах страны. Однако больше всего пострадали те области, где происходят боевые действия", – подытожил ученый.

Успехи наперекор всем препятствиям

Однако, какие бы трудности не преподносила война, аграрная Украина нашла выход из сложных ситуаций. И смогла не только себя обеспечить продовольствием, но и остаться надежным партнером на мировом рынке.

В начале полномасштабного вторжения врага на наши земли вся логистика практически остановилась. Потому что украинские морские порты, через которые отправлялись наибольшие объемы экспорта, остались под оккупацией или же были заблокированы российскими пиратами. Поэтому едва ли не единственным вариантом торговли с другими странами стали западные границы.

Чтобы увеличить экспортные объемы аграрной продукции, в мае Евросоюз начал программу "Пути солидарности". Эти маршруты позволили ускорить экспорт и работу таможен между Украиной и странами ЕС. В результате, по данным Минагрополитики, за 9 месяцев войны Украине удалось экспортировать этими альтернативными путями 19 млн тонн агропродукции.

К тому же, благодаря усилиям украинских дипломатов, при посредничестве ООН и Турции с 1 августа возобновили свою работу для перевозки продовольствия три черноморские порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". И не смотря на постоянные препятствия с российской стороны, Украине морскими путями на конец года, как сообщил глава государства Владимир Зеленский, удалось экспортировать более 15 млн тонн продовольствия – прежде всего зерновых - до более чем 40 стран мира.

Также в конце ноября по инициативе президента была начата программа Grain from Ukraine, в рамках которой украинское зерно экспортируется в страны Африки и Азии, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. К этой программе присоединились уже более 30 государств-доноров и привлечено почти 200 миллионов долларов.

"В целом за 11 месяцев 2022 года Украина экспортировала 50,9 млн тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 миллиарда долларов. В объемах это на 16,7 процентов, а в стоимости – на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев 2021 года", – подытожила министр экономики Юлия Свириденко.

Еще одним весомым аграрным успехом стало то, что несмотря на все военные неурядицы наша страна смогла полностью обеспечить себя продовольствием.

"Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали более 60 млн тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 2022 года.

Да в прошлом году Украина была далеко от урожайных рекордов, как это было в 2021, тогда собранный урожай составил 106 млн тонн масличных и зерновых. Но с таким героическим народом все наши победы еще впереди.

Несокрушимые аграрии

Успешно провести сложнейший сезон сельскохозяйственных работ удалось благодаря непобедимости наших аграриев. Они, несмотря на значительные риски, иногда даже под обстрелами, выходили в поля, обрабатывали и засевали их и заботились, чтобы собрать урожай.

Как сказал фермер из Днепропетровской области Максим Гавел, весной перед посевной из-за сложной ситуации в стране у большинства аграриев возникало много вопросов, на которые никто не мог дать ответ. Поэтому каждый поступал по своему усмотрению.

"Сезон в 2022 году прошел непросто, ведь в начале посевной у многих производителей встал вопрос: стоит ли вообще сеять. Также были сомнения, использовать ли при посеве удобрения или же дорогие гибриды, или сэкономить на этом", - рассказал он УНИАН.

В свою очередь, глава фермерского хозяйства "Зоряное" Александр Кириченко подчеркнул, что значительную роль в проведении полевых работ сыграла помощь от государства.

"В этом сезоне без государственной финансовой помощи не смогли бы выйти на более-менее прибыльный уровень. Поскольку цены на сельхозпродукцию остались на довоенном уровне или и ниже, а затраты на ее производство выросли в несколько раз. Надеемся, что государство и в дальнейшем будет подставлять нам свое плечо", – отметил он.

По словам главы фермерского хозяйства Кириченко, благодаря благоприятной погоде во время вегетации культур удалось собрать хороший урожай зерновых и масличных культур. Он отметил, что производители, которые не продавали масличные прямо с поля, смогут сейчас их реализовывать по относительно привлекательным ценам.

Как сообщил Гавел, ранние зерновые, которые он смог засеять еще до войны, удалось собрать вовремя и с неплохими показателями урожайности. Однако зерно пришлось продавать по мизерной цене, чтобы было за какие средства работать дальше.

"Что касается подсолнечника, то сборка его урожая сместилась на месяц-полтора из-за дождливой погоды. Но все равно сбор семян был проведен и его урожайность составила около 20 ц/га. Стоимость подсолнечника не столь критична, как цена пшеницы, но все равно низкая", - подчеркнул он.

Что год новый несет

Уже позади первый зимний месяц, к новому посевному сезону все ближе. И как бы нам не хотелось верить в чудеса, однако стоит осознавать, что и в этом году аграриям провести полевые работы будет очень нелегко.

По словам заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, если в прошлом году по состоянию на 24 февраля аграрии были полностью готовы к посевной, то сейчас есть проблемы с ликвидностью, доступностью финансов, что затрудняет и замедляет подготовку к полевым работам. Однако аграрии настроены решительно.

"Аграрии везде, где будет позволять ситуация безопасности, будут засевать максимальную площадь культур. Мы надеемся, что 2023 год, который будет нелегким, удастся уверенно пройти, вырастив достаточно хлеба для внутреннего потребления и экспорта", – отметил Высоцкий.

По данным премьер-министра Украины, осенью 2022 года было посеяно озимых зерновых на 4,8 млн га на подконтрольных территориях, что примерно на 40 процентов меньше по сравнению с предыдущим годом.

"Мы рассчитываем, что яровых культур весной засеют больше, чтобы компенсировать. Но очевидно, что большая минная засоренность полей, фактор неопределенности и постоянные атаки врага повлияют на количественные показатели нашего урожая этого года. Это проблематика, которую придется решать", – сказал Шмигаль журналистам.

Он подчеркнул, что государство будет поддерживать отечественный аграрный сектор и в дальнейшем, но ресурс ограничен. Поэтому ведутся переговоры о поддержке от стран партнеров - ЕС, США, с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН ФАО. Со многими такие договоренности уже достигнуты, в частности, с Еврокомиссией, USAID.

В целом, по прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, если внешние и внутренние факторы агропроизводства существенно не изменятся, то в 2023 году можно ожидать снижения урожая на 10-15 процентов – преимущественно вследствие уменьшения количества вносимых минеральных удобрений по причине их недоступности для основной массы сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

"Несмотря на военное положение, политическую и экономическую ситуацию в стране, а также глобальные климатические вызовы, сельхозпроизводители будут делать ставку прежде всего на выращивание культур, которые приносят им прибыль. То есть под пшеницу будет выделено 21-22 процента от общей посевной площади, кукурузу – 22-23 процента, ячмень – 8-9 процентов, подсолнечник – 23-25 процентов, сою – 7-8 процентов и рапс – 5-6 процентов", – рассказали УНИАН ученые.

Стоимость продовольствия растет

Драматического прошлого года в Украине периодически случались ценовые взлеты на отдельные пищевые продукты, которые к тому же еще и сопровождались искусственным ажиотажем со стороны потребителей.

"Весной, когда прогнозировали дефицит соли, я ее закупила несколько килограммов. То теперь хватит запасов надолго", – рассказала киевлянка Марина Петровна.

Что касается цен на продукты питания, то она отметила, что особенно существенно почувствовала на своем кошельке подорожание яиц и свинины.

По оценкам Государственной службы статистики, цены на продукты питания в 2022 году выросли на 35,1 процента (ноябрь прошлого к аналогичному месяцу 2021 года) при общем уровне потребительской инфляции в стране на уровне 26,5 процента. Больше всего выросли цены на яйца – почти вдвое, на фрукты – на 64 процента, хлеб и хлебопродукты – на 32 процента, масло – 27,3 процента, мясо и мясопродукты – на 24,6 процента.

"Среди мяса больше всего выросла в цене свинина, что обусловлено потерей свиноферм на востоке нашего государства, где традиционно была повышена концентрация таких животноводческих ферм, а также нарушением технологической цепи производства свинины. В начале войны некоторые фермы не занимались разведением поросят из-за неопределенности, что отразилось на сокращенном текущем предложении и росте цен", - сказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Под конец года на продовольственные цены начали влиять еще и перебои со светом, вызванные постоянными ракетными обстрелами российских террористов, потому что это усложняет производство и хранение продуктов. Но большинство экспертов считают, что это не окажет существенного влияния на ценовую политику и рост стоимости продуктов в результате этого не будет выше 5 процентов.

Прошлый год дал нам понять, какая мы сильная и несокрушимая нация. И все те трудности, что принесла нам беспощадная русская война, нам по силам преодолеть. В частности, украинские фермеры, несмотря на страхи и преграды смогли достойно пройти аграрный сезон, благодаря чему Украина теперь обеспечена продовольствием по крайней мере на год.

К тому же наше государство смогло вернуться на мировой продовольственный рынок и этим доказало, что является надежным партнером для многих стран. В 2023 году нашим дипломатам еще придется побороться за продление "зернового соглашения" по экспорту украинского зерна и распространить его на порты Николаева.

Это важно, потому что до войны аграрный экспорт приносил стране более 40 процентов всех экспортных доходов. А все мы понимаем, что стабильные экспортные поставки придают стабильность нашей национальной денежной единице-гривне. Есть еще один важный аспект - социальный: до войны деньги от продажи продуктов питания, включая продажу за рубеж зерновых культур, давали доход 7,5 млн украинцев, которые работали в аграрном секторе.

Новый год не обещает быть более спокойным. Но, благодаря нашим героическим защитникам, и с помощью наших трудолюбивых аграриев, поддержки государства и мира Украина сможет и в дальнейшем обеспечивать себя и другие страны качественным продовольствием. А нам, украинцам, остается лишь с надеждой ступать в новый год и верить, что он нам подарит возможность жить и работать под мирным небом.

Алена Кириченко