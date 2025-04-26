Цены на мясо в Украине 'кусаются': сколько стоит килограмм шашлыка

Период майских праздников может еще больше поднять цены на некоторые виды мяса.

Начало мая – традиционный период для отдыха на природе и шашлыков. В сезон пикников в этом году цены на самые популярные виды мяса могут вырасти до 2%.

Научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец в комментарии изданию "Главред" отметила, что в мае 2025 года возможно снижение цен на говядину и свинину – до 3%, но шашлычный период может поднять цены на свиной ошеек и куриные голени на 1,5-2%.

Какое самое дешевое мясо для шашлыка

По данным ресурса "Минфин", по состоянию на 26 апреля килограмм самого популярного для шашлыков мяса в среднем стоит:

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свиной ошеек – 326,77 грн;

куриное филе – 195,97 грн;

куриное бедро – 116 гривень.

Сколько стоит 1 кг готового шашлыка из свинины

Супермаркеты предлагают уже готовое для шашлыка мяса в различных маринадах, зачастую это свинина.

Так, в Сильпо цены на такое мясо стартуют от 219,70 грн/кг, но это цена со скидкой.

В Auchan самое дешевое маринованное мясо для шашлыка обойдется в 199 гривень за килограмм, но это цена также со скидкой.

Цены на овощи в Украине - последние новости

На прошлой неделе в Украине росли цены на овощи борщового набора, в частности, начал дорожать репчатый лук, который используется в классическом маринаде для шашлыка.

В то же время в Украине наблюдается обвал цен на тепличные огурцы из-за увеличения объемов выборки в украинских комбинатах и относительно невысокого спроса на этот салатный овощ.

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