Отмечается, что повышенный спрос на фоне сокращения предложения привел к росту цен на огурец.

В Украине резко подорожали ряд основных овощей, которые считаются основными и используются для приготовления традиционного украинского борща. Дешевле, чем на предыдущей неделе, фермеры продавали картофель.

Аналитики EastFruit пишут, что после подорожания на предыдущей неделе цены на картофель снова начали снижаться. Если ранее его производители отдавали по 12-15 гривень за килограмм, то на прошлой неделе цен упала до 10-13 грн/кг.

В Украине резко подорожала белокочанная капуста с 15-18 грн/ кг до 22-23. Дороже, чем неделей ранее продавались морковь – с 10-12 грн/кг до 12-23 и свекла – с 9-10 грн/кг до 12-13.

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В то же время рост предложения репчатого лука, вынуждил продавцов опускать цены. Теперь нижняя граничная цена находится на уровне 10 гривень за килограмм.

Повышенный спрос на фоне сокращения предложения привел к росту цен на огурец. Если на предыдущей неделе овощ продавали по 30-40 гривень за килограмм, то на прошлой неделе – 45-50 грн/кг.

Положительный ценовой тренд также наблюдался на рынке томата и сладкого перца. Цены на помидоры подскочили с 15-30 грн/кг до 20-45, а сладкий перец – с 30-45 грн/кг до 35-50.

Пекинская капуста подешевела с 50-55 до 40-45 гривень за килограмм. При этом кабачок подорожал с 10-13 до 12-15 грн/кг, а баклажан подскочили в цене с 9-15 грн/кг до 202-22.

В сегменте зелени фермеры значительно понизили цены на укроп с 75-200 грн/кг до 50-100, а салат подешевел более, чем в два раза – с 120-180 грн/кг до 35-70.

Сезонное увеличение предложения груши, из местных хозяйств, привело к снижению цен. Сейчас оптовая цена за килограмм фрукта находится в пределах 15-30 гривень за килограмм. При этом цены на украинские груши уже на 32% ниже прошлогодних.

Цены на продукты в Украине - главные новости

В Украине ожидается существенное подорожание гречки из-за сокращения площадей посевов. Кроме того, погода внесла свою лепту и значительно понизила урожайность популярной в Украине культуры.

Также цены на сливочное масло в Украине растут на фоне подорожания продукта в Европе.

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