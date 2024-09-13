Тарас Высоцкий отметил, что очень низких цен на овощи в этом году не ожидается.

Заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что будет с ценами на продукты в Украине. По его словам, молочные продукты и овощи дешевыми не будут.

Он отметил, что жара негативно повлияла на кормовые культуры.

"Это уже ощущается по ценам на молоко. Там есть удорожание, есть уменьшение производства. Есть такой тренд, что молоко и молочная продукция будут влиять на инфляцию", - заявил чиновник во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии.

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При этом он указал, что серьезных колебаний цен на мясо птицы, свинину и яйца пока не будет. Высоцкий считает, что скорее всего цены на эти продукты будет держаться на уровне примерно предыдущего года.

Кроме того, очень низких цен на овощи в Украине в этом году не ожидается из-за высоких расходов на хранение.

"Нет перепроизводства, поэтому и не видим мегадешевых цен на овощи, в том числе на картофель. С точки зрения объективной себестоимости производства цена сопоставима… Не будет таких экстрацен, как в 22-м, когда мы резко временно потеряли левобережную часть Херсонской и Запорожской областей. Но и не будет каких-то меганизких цен. Производители понимают, что потребление снизилось", – подытожил Высоцкий.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Первая неделя осени прошла без серьезных ценовых потрясений. Овощи в Украине планомерно дорожают, но не все.

Кроме того, в Украине ожидается существенное подорожание гречки. В этом году сократили площади посевов, а также погода внесла свою лепту в урожайность культуры.

Также цены на сливочное масло в Украине растут на фоне подорожания продукта в Европе.

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