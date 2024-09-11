В Украине дорожает популярный продукт: сколько уже стоит

Анастасия Горбачева

Отмечается, что рост внутренних цен на масло отстает от увеличения экспортных.

Цены на сливочное масло в Украине растут на фоне подорожания продукта в Европе. Если во внешней торговле вскоре можно ожидать обвала цен, то на внутреннем рынке продукт будет лишь дорожать.

"Тренд существенного удорожания масла не меняется. В августе цены на него в ЕС выросли до очередного абсолютно рекордного уровня. Такое развитие событий в Европе отражается на подорожании масла в Украине. ... Вслед за экспортными растут и внутренние цены на масло, хоть и с определенным отставанием", – говорится в сообщении infagro.

Согласно прогнозам, внутренние цены продолжат расти, а вот "во внешней торговле в середине осени может произойти ценовой обвал".

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Цены на сливочное масло в супермаркетах Украины

В Auchan самое дешевое сливочное масло 73% жирности обойдется 54,50 гривни за 100 грамм.

В АТБ за сливочное масло такой же жирности придется заплатить 61,90 гривни за 100 грамм.

В Сильпо же за 100 грамм сливочного масла жирностью 82,5% продают по 54,90 грн.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Первая неделя осени прошла без серьезных ценовых потрясений. Овощи в Украине планомерно дорожают, но не все. Стремительное увеличение спроса на картофель привело к очередному повышению цен на него. Также тепличные комбинаты вынуждены были снизить отпускные цены на огурцы.

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