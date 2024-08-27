Украинцев предупредили о росте цен на популярную крупу: возможен дефицит

Отмечается, что погода негативно сказалась на урожайности.

В Украине ожидается существенное подорожание гречки, которую рекомендуют диетологи. В этом году сократили площади посевов, а также погода внесла свою лепту в урожайность культуры.

"В начале 2023 года высокие цены на этот продукт вдохновили фермеров засеять гречкой 124 тыс. га, а уже в этом году под посев было отведено лишь 100 тыс. га", - рассказал Agronews директор департамента агропромышленного развития Винницкой ОВА Олег Сидоров.

При этом он напомнил про длительную засуху у в июле, что привело к снижению урожайности гречихи. По его словам, все эти факторы способствуют росту цен на гречку.

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"Если тенденция к сокращению посевов сохранится и в следующем году, то цены снова могут вернуться к трехзначным числам, как это было в конце 2022 – начале 2023 года", - подытожил чиновник.

Сколько стоит гречка в супермаркетах Украины

В АТБ килограмм самой дешевой гречки стоит 25,90 гривни со скидкой, а без скидки на 2 гривни дороже - 27,90.

В Сильпо килограммовый пакет гречки обойдется в 33,99 гривни.

В Auchan эту крупу можно купить по 27,90 грн/кг.

Цена на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на некоторые продукты демонстрируют тенденцию к снижению. Традиционно во второй половине августа растет цена томаты и кукурузу.

Ситуация с фруктами и ягодами изменились разнонаправленно. Сокращение предложения арбуза и дыни привело к росту цен, а также продолжила дорожать голубика.

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