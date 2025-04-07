Цены на помидоры в Украине стремительно идут вниз: сколько сейчас стоит килограмм

Импортные помидоры в Украине уже продаются в среднем на 19% дешевле, чем годом ранее.

В Украине на прошлой неделе снова снизилась цена на импортные помидоры. Спрос на овощи падает, а предложение только растет, из-за чего продавцам приходится отдавать томаты все дешевле.

Аналитики проекта EastFruit, на сегодняшний день тепличный томат производства Турция поступает в продажу по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что импортные помидоры в Украине уже продаются в среднем на 19% дешевле, чем в начале апреля 2024 года. При этом большинство операторов рынка считают, что этой неделе цены на томаты продолжат падать.

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Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В Auchan овощ отдают по 99 гривень за килограмм.

При этом в АТБ помидоры можно купить по 99,89 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 108,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На прошлой неделе цены на морковь в Украине снова начали падать. Причиной такой динамики специалисты считают довольно сдержанный спрос на овощ. При этом качество корнеплода в хранилищах ухудшается и это также влияет на стоимость моркови.

Помимо этого украинские производители картофеля продолжают снижать цены на свою продукцию. По словам специалистов, предложение овоща оставалось на высоком уровне, хотя спрос был довольно сдержанным.

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