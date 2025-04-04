Индекс цен на молочные продукты в марте остался на прежнем уровне.

Мировые цены на продовольствие продолжают повышаться. Основной причиной стало сокращение производства и высокий спрос.

Продовольственное агентство ООН (ФАО) сообщило, что индекс цен на продовольствие в марте практически изменился с февраля и составил 127,1. Отмечается, что снижение индексов цен на зерновые и сахар компенсировало рост индексов цен на мясо и растительные масла.

Так, индекса ФАО на 6,9% выше, чем год назад, но ниже пикового значения в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Индекс цен на растительные масла в марте составил в среднем 161,8 пункта, что на 3,7% выше февраля. Международные цены на рапсовое и подсолнечное масло выросли с февраля из-за сокращения поставок от основных экспортеров и устойчивого спроса.

Индекс цен на молочные продукты в марте составил 148,7 пункта, не изменившись с февраля. При этом цены на сливочное масло выросли на 3,9% по сравнению с февралем из-за высоких розничных продаж и роста спроса на фоне сезонного снижения поставок в Океании и низкого производства в Европе.

Индекс цен на зерновые составил в среднем 109,7 пункта, что 2,6% ниже, чем в предыдущем месяце. Мировые цены на пшеницу снизились в первый месяц весны, потому что у некоторых крупных экспортеров Северного полушария снизились опасений относительно урожая.

Индекс цен на мясо составил в среднем 118 пунктов, что на 0,9% выше февральского значения, что было обусловлено в основном более высокими ценами на свинину из-за роста котировок в ЕС.

В то же время индекс цен на сахар составил 116,9 пунктов, что на 1,4% ниже, чем в феврале в основном из-за ослабления мирового спроса.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, по данным Госстата, за год стоимость сливочного масла выросла на 32,2%.

Специалист отмечает, что основной причиной повышения стоимости молочного сырья стало подорожание кормов, которое связано с низким урожаем в 2024 году. Вторым фактором, влияющим на ценообразование, является повышение стоимости электроэнергии.

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