В Украине стремительно падают цены на картофель: сколько сейчас стоит популярный овощ

Картофель в Украине все еще стоит на 25% дороже, чем за аналогичный период 2024 года.

Отечественные производители картофеля продолжают снижать цены на свою продукцию. Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

Оптовые цены на картофель в Украине составляют 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг) в зависимости от качества товара и объемов партий. Это примерно на 10% дешевле, чем неделю назад.

По словам специалистов, предложение овоща на этой неделе оставалось на высоком уровне, тогда как спрос был довольно сдержанным. Кроме этого, покупатели жалуются на качество продукции и нередко отказываются от закупок.

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Отметим, что даже несмотря на такую динамику, картофель в Украине в среднем стоит на 25% дороже, чем за аналогичный период 2024-го. Эксперты считают, что из-за больших объемов картофеля на рынке нельзя исключать дальнейшего снижения его стоимости.

Отметим также, что по состоянию на субботу, 5 апреля, цена картофеля в сети Metro составляет 27,90 грн/кг. Такую же цену можно видеть и в сети Auchan. Средняя же цена картофеля в Украине находится на уровне 32,10 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - динамика

Недавно УНИАН сообщил, что в Украине снова начали снижаться цены на морковь.

По состоянию на четверг, 3 апреля, овощ в украинских хозяйствах предлагали к продаже по цене 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг). Одна из причин такой динамики - сдержанный спрос на морковь.

Также напомним, что в конце марта в нашей стране начали стремительно снижаться цены на помидоры.

Стоимость овоща на тот момент была примерно на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди причин снижения цен - падение спроса на тепличные помидоры.

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