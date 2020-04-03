Германия несмотря на коронавирус хочет привлечь сезонных работников из Восточной Европы

По 40 тысяч сезонных рабочих из Восточной Европы смогут въехать в Германию в апреле и мае, но с соблюдением ряда ограничений. Так немецкое правительство стремится помочь своим фермерам со сбором урожая.

Чтобы предотвратить проблемы со сбором урожая, Германия позволит въезд для 40 тысяч сезонных рабочих из Восточной Европы в апреле, а также для аналогичного количества в мае этого года.

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Такого согласия достигли министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер и немецкий министр внутренних дел Горст Зеегофер в четверг, 2 апреля, передает “Немецкая волна”.

Согласно разработанной концепции, такие рабочие должны въезжать и выезжать исключительно группами и только на самолетах. Кроме того, они должны пройти медицинскую проверку. Также в течение первых 14 дней новоприбывшие должны жить и работать только отдельно от других работников и не покидать территорию хозяйства. Во время проведения работ между работниками должна быть соблюдена минимальная необходимая дистанция. Если же ее соблюдения невозможно обеспечить, то работники должны носить маски и перчатки.

Кроме того, дополнительно к этому немецкое правительство планирует привлечь к работе на полях и в теплицах в апреле и мае по 10 тысяч людей на внутреннем рынке. Предполагается, что ими станут безработные, студенты, просители убежища и люди с неполной занятостью.

По данным министерства сельского хозяйства ФРГ, до конца мая эта отрасль хозяйства потребует около 100 тысяч сезонных рабочих. Однако через введенный в Германии запрет на въезд из-за границы, в страну смогли попасть только около 20 тысяч сезонных рабочих. В немецкой ассоциации фермеров уже заявили, что запрет на въезд может привести к дефициту овощей и фруктов и вызвать повышение цен на них.