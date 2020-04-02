В Германии разрабатывают приложение, предупреждающее пользователей об инфицировании Covid-19

Германия решила, что азиатская модель "контроля за всеми" ей не подходит.

В Германии работают над разработкой мобильного приложения, которое будет предупреждать о вероятном инфицировании коронавирусом.

Об этом сообщает DW.

При этом приложение будет сохранять анонимность личных данных носителя инфекции.

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Среди вариантов массового тестирования населения и контроля геолокации людей с симптомами коронавируса Германия выбрала именно вариант мобильного приложения, поскольку там уверены, что азиатская модель им не подходит. Ведь немцы крайне придирчиво следят за соблюдением тайны персональных данных.

И власти Германии понимает, что добровольно участвовать в каких технологических схемах контроля за распространением инфекции граждане страны будут только тогда, когда будут иметь гарантии сохранения анонимности, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, дочерняя биотехнологическая компания крупнейшей табачной компании «Бритиш Американ Тобакко» (British American Tobacco - BAT) в США работает над созданием вакцины против COVID-19 на основе быстрорастущего табака и сейчас проводит доклинические исследования.