Кабмин намерен запустить рынок земли в Украине в 2020 году

Правительство внесло в Раду законопроект, согласно которому планируется открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

Кабинет министров ставит перед собой задачу запустить в 2020 году рынок земли в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с бизнесом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Наше правительство будет максимально работать над тем, чтобы рынок земли в следующем году появился", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Правительство планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

При этом Кабмин за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5%, чтобы после открытия рынка земли они смогли на равных условиях с крупным бизнесом поучаствовать в покупке участков.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.