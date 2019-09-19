Кабмин предлагает открыть рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года

До октября 2020 года планируется провести большую подготовительную работу, чтобы рынок был нормально запущен.

Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

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Об этом на конференции "Земля как фактор развития украинского села" заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, сначала предполагалось открытие рынка земли с 1 июля следующего года, но потом от этой идеи решили отказаться.

"Та модель, которую мы предлагаем, предполагает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года", - сказал он.

При этом премьер добавил, что за это время планируется провести большую подготовительную работу, чтобы рынок был нормально запущен.