Кабмин предлагает открыть рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года
11:03, 19 сентября 2019Агро
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До октября 2020 года планируется провести большую подготовительную работу, чтобы рынок был нормально запущен.
Ранее рынок земли планировали открыть уже с 1 июля 2020 года / фото УНИАН
Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.
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Об этом на конференции "Земля как фактор развития украинского села" заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, сначала предполагалось открытие рынка земли с 1 июля следующего года, но потом от этой идеи решили отказаться.
"Та модель, которую мы предлагаем, предполагает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года", - сказал он.
При этом премьер добавил, что за это время планируется провести большую подготовительную работу, чтобы рынок был нормально запущен.
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