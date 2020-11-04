Абрамовский отметил, что вокруг много "климатических пессимистов", которые не понимают опасность происходящих разрушительных процессов.

Из-за климатических изменений, происходящих в стране и в мире, земледелие в Украине становится все более рискованным.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Читайте такжеМогут наступить дни, когда все живое вне зданий с кондиционерами будет погибать - глава Минприроды

По мнению главы ведомства, одной из самых острых проблем сегодня является необратимость климатических изменений, которые человечество не сможет остановить.

«Этот процесс, к сожалению, мы можем только сдерживать, но не остановить. Надо сосредоточить максимальные усилия на всех уровнях власти и общества», - сказал он.

Абрамовский отметил, что вокруг много скептиков, не верящих в разрушительный эффект, который оказывает на экономику изменение климата. В частности, уже меняются отрасли народного хозяйства, а земледелие становится все более рискованным.

«Вокруг много климатических пессимистов, которые не понимают опасность происходящих разрушительных процессов и к чему это может привести. Уже приводит: меняются целые отрасли хозяйства, например, зона рискованного земледелия продвигается все больше на север», - пояснил министр.

Страхование урожая на фоне ухудшения климата

В августе президент Владимир Зеленский отметил важность создания новых систем полива и программ страхования урожая на фоне ухудшения климата в Украине и мире.

В рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательства по имплементации ряда документов по противодействию изменениям климата.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина