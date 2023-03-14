Руководитель ОП подчеркивает, что угрозы, вызванные войной России в Украине, носят глобальный характер и призывает ООН активнее уделять внимание этому вопросу.

Ущерб, нанесенный экологической системе Украины в результате российской военной агрессии, составляет 2 трлн грн без учета вреда, причиненного на оккупированных территориях.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил во время встречи с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

Ермак подчеркнул, что мир не имеет права молчать, пока Россия совершает экологические преступления и ежедневно разрушает экологию Украины, и призвал структуры ООН активнее уделять внимание этому вопросу.

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Также он подчеркнул, что рассчитанные убытки, нанесенные окружающей среде Украины в результате войны, составляют 2 трлн грн - без учета ущерба, причиненного на временно оккупированных территориях. И угрозы, вызванные войной России в Украине, носят глобальный характер.

"Почти через 80 лет после Второй мировой войны мы реально оказались в такой же ситуации. Поэтому необходимо говорить о том, что творится в центре Европы, в стране, где расположено несколько атомных электростанций, одна из которых до сих пор оккупирована Россией, и никто не знает, что там происходит", - сказал Ермак.

По словам Андерсен, этот вопрос требует более глубокого обсуждения на экспертном уровне. Также она акцентировала внимание на поддержке Украины в преодолении вызовов, которые предстали перед экологической системой Украины из-за российского вторжения.

Война в Украине - убытки экологии

Как сообщал УНИАН, в марте 2022 года российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС. Из-за нехватки персонала, поскольку украинцы преимущественно отказываются сотрудничать с оккупантами, на ЗАЭС трудоустраивают лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям. Ситуация на Запорожской АЭС постоянно ухудшается из-за террора в отношении работников и умышленного ухудшения россиянами технического состояния станции.

Еще одну глобальную угрозу оккупанты создали из-за осушение Каховского водохранилища. Это вредит окружающей среде, представляет угрозу водоснабжению и сельскому хозяйству южных областей.

14 февраля гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище пока выше критической отметки. Он отметил, что сначала россияне открыли два шлюза Каховского водохранилища, а потом уже три, однако благодаря паводку гидрологи могли удерживать такую отметку. В то же время в случае достижения критической отметки могут наступить негативные последствия для охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС.

Украинские власти призывают мировое сообщество содействовать в привлечении государства-агрессора к ответственности за преступления, совершенные против окружающей среды Украины и вред, причиненный во время агрессивной войны, которую Россия ведет в Украине: загрязнение земли, воздуха, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы.

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по состоянию на февраль, за год полномасштабной войны уже задокументировано более 2,3 тыс. преступлений против природы. Почти 500 тыс. га сегодня под оккупацией или находятся в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении.

За год пятая часть украинского заповедного фонда почувствовала на себе последствия боевых действий. Под оккупацией находится 10 национальных природных парков, 8 заповедников, 2 биосферных заповедника. Около 600 видов фауны и 750 видов флоры оказались под угрозой уничтожения. Это, в частности, и краснокнижные виды. Также зафиксировано около тысячи случаев смерти дельфинов на побережьях Украины, Болгарии и Турции.

Кроме того, в зоне боевых действий - наиболее промышленно развитая часть Украины. Оккупировано 132 месторождения полезных ископаемых. Убытки отрасли в год достигают 7,76 трлн грн.

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