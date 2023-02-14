Россияне открыли два затвора Каховского водохранилища, а сегодня уже три, однако благодаря паводку гидрологи смогут удерживать такую отметку.

В "Укргидроэнерго" фиксируют, что уровень воды в Каховском водохранилище выше критического, поэтому если оккупанты не прибегнут к каким-то новым мерам, это не будет иметь негативных последствий для Запорожской АЭС.

"На сегодня отметка 113,90 – это еще не критично. Мы понимаем, что после 113,50 – это уже критическая отметка, которая может иметь негативные последствия для охлаждения Запорожской АЭС. Сейчас наблюдается аномальный зимний паводок, и эта отметка была 113,75, но уже поднимается. Я думаю, нам удастся держать где-то в пределах 114", – рассказал в эфире национального телемарафона гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Сирота отметил, что сначала россияне открыли два затвора Каховского водохранилища, а сегодня уже три, однако благодаря паводку гидрологи смогут удерживать такую отметку.

Видео дня

"Если будет ниже 113,5, я думаю, МАГАТЭ должно держать этот вопрос на контроле и проговаривать с врагом последствия для атомной станции", – добавил гендиректор.

Сирота считает, что могут также возникнуть проблемы с обеспечением водой южных областей Украины и временно оккупированного Крыма, поэтому сомневается, что россияне прибегнут к каким-то новым мерам.

"Если дальше будет опускаться уровень Каховского водохранилища, снизится давление на Крымский канал – они тоже будут от этого страдать. Но тут вопрос здравого смысла. Мы не знаем их намерений, зачем они это делают. Потому что уже три месяца на станции нет ни одного украинского работника, поэтому она не в рабочем состоянии", – отметил он.

Ситуация на Запорожской АЭС: детали

В марте 2022 года российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.

В феврале СНБО ввела санкции против 200 российских компаний, которые пытаются эксплуатировать Запорожскую АЭС. У СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники "Росатома" и сопутствующих компаний корпорации взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС; способствуют подключению электростанции к российской энергетической системы.

Кроме того, 10 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию четырех из шести энергоблоков ЗАЭС.

Украина призвала Евросоюз лишить Россию привилегий и прав в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и закрыть проекты, которые "Росатом" реализует по всему миру.

Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной электростанции.