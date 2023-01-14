В правительстве рассказали, какой ущерб нанесен окружающей среде в ходе войны.

В результате полномасштабного вторжения России окружающей среде Украины был нанесен значительный ущерб, который оценивается более чем в 46 млрд долл. Украина будет добиваться от России соответствующих компенсаций.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Основную часть рассчитанных убытков на сегодня составляет загрязнение воздуха – 27 миллиардов долларов. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 миллионов тонн парниковых газов. Этот объем сопоставим с годовыми выбросами Болгарии", – рассказал министр.

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Речь идет о выбросах, вызванных лесными пожарами и возгораниями топлива на объектах энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

По данным экологов, так или иначе от войны пострадала треть украинских лесов, более 23 тыс га выгорели полностью.

Загрязнение почвы в результате боевых действий нанесло ущерб на сумму в 18 млрд долларов, говорит министр.

Экономические потери Украины от войны

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, общий прямой ущерб Украины от полномасштабного российского вторжения составил по итогам года более 700 миллиардов долларов.

Кроме того, из-за войны произошло значительное сокращение объемов внутреннего валового продукта. Согласно данным правительства, украинская экономика сократилась на 32%.

Следует также отметить, что одним из экономических результатов войны стал резкий всплеск инфляции. По итогам года она превысила 26%.

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