По мнению министра, действия оккупантов на Каховском водохранилище могут привести к катастрофическим последствиям.

Россия за год полномасштабной войны нанесла ущерб украинской природе на 1,9 триллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, ссылаясь на главу ведомства Руслана Стрельца.

"За год полномасштабной войны мы со специалистами Госэкоинспекции уже задокументировали более 2,3 тыс. преступлений против природы. Размер убытков достигает почти 1,9 триллиона гривень", - цитирует пресс-служба Стрельца.

Видео дня

По его словам, не каждая европейская страна имеет такое количество леса, которое россияне уничтожили в Украине. Почти 500 тыс. га сегодня под оккупацией или находятся в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении.

Стрелец отметил, что за год пятая часть украинского заповедного фонда почувствовала на себе последствия боевых действий. Под оккупацией находится 10 национальных природных парков, 8 заповедников, 2 биосферных заповедника.

"Около 600 видов фауны и 750 видов флоры оказались под угрозой уничтожения. Это, в частности, и краснокнижные виды. Уже имеем около тысячи зафиксированных случаев смерти дельфинов на побережьях Украины, Болгарии и Турции", - констатировал министр.

Кроме того, в зоне боевых действий – наиболее промышленно развитая часть Украины. Оккупировано 132 месторождения полезных ископаемых. Убытки отрасли за год достигают 7,76 трлн гривен.

По мнению министра, действия оккупантов на Каховском водохранилище могут привести к катастрофическим последствиям.

"Сегодня имеем новый вызов. Ситуация с действиями России на Каховском водохранилище может иметь колоссальные последствия. И это не только лишение одного миллиона украинцев питьевой воды. Снижение уровня воды в водохранилище может привести к выходу из строя систем охлаждения Запорожской АЭС", - подчеркнул Стрелец.

Он отметил, что Россия своими действиями способствует и усилению климатического кризиса, с которым борется весь мир. Из-за действий страны-агрессора имеем дело с дополнительными прямыми выбросами СО2 в атмосферу – а это около 33 млн тонн.

Урад оккупантов по экологи Украины

По состоянию на 14 января 2023 года окружающей среде Украины был нанесен ущерб, который оценивался более чем в 46 млрд долл.

Украина будет добиваться от России соответствующих компенсаций.

Основную часть рассчитанных убытков составляло загрязнение воздуха – 27 миллиардов долларов. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 миллионов тонн парниковых газов. Этот объем сопоставим с годовыми выбросами Болгарии

Украина призывает международных партнеров заставить Россию отремонтировать и закрыть шлюзы плотины Каховской ГЭС или позволить безопасно это сделать украинским специалистам. Украина ежедневно теряет тысячи кубометров днепровской воды из-за действий оккупантов.

2 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сумму убытков, причиненных экологии нашей страны оккупантами оценивают в 35,3 миллиарда долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: