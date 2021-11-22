Огонь охватил 400 кв. м постройки, где содержались животные.

В Раздельнянском районе Одесской области в результате пожара погибли около 180 овец.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Как отмечается, 21 ноября примерно в 21:40 в службу спасения поступила информация о том, что в поселке Новодмитровка по улице Верхняя произошло возгорание хозяйственного сооружения.

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На момент прибытия спасателей постройка, в которой содержались овцы, горела по всей площади. В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание с овцами – погибли около 180 голов, спасено 13 животных.

Около 23:00 пожар был ликвидирован на площади 400 кв. м. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров (№3755).

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Автор: Лариса Козовая