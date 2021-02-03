В частности, за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте граждане могут получить штраф до 3 тыс. 400 грн.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров (№3755).

Читайте такжеПоследствия трагедии в Харькове: Рада хочет значительно увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасностиКак передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 315 народных депутатов из 374, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, закон предусматривает усиление ответственности за нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Главные изменения, которые предусматривает закон

Нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности влечет за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) и на должностных лиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

правил пожарной безопасности влечет за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) и на должностных лиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн). Нарушение установленных на воздушном транспорте правил пожарной безопасности - влечет за собой наложение штрафа на граждан от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 тыс. 550 до 4 тыс. 250 грн) и на должностных лиц - от 250 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4 тыс. 250 до 5 тыс. 950 грн).

Ранее за оба эти нарушения предусматривалось наказание в виде штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн) и на должностных лиц - от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 грн).

Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности , а также использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению - влечет за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) и на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

Раньше тянуло за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от 0,5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 грн 50 коп. до 119 грн) и на должностных лиц - от 2 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 14 до 170 грн).

Начало работы новообразованных предприятий или начало использования субъектом хозяйствования объектов недвижимости без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, для которых представление такой декларации является обязательным, - влечет за собой наложение штрафа на граждан - субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц - от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 тыс. 550 до 3 тыс. 400 грн).

Ранее - от 40 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 680 до 1 тыс. 700 грн).

Невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам гражданской защиты, надзора и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по разработке и реализации мероприятий в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц - от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн).

Ранее - от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн).

То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Таня Поляковская