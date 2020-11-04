По словам министра, стационарные предприятия не являются основной причиной загрязненности воздуха.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский объяснил загрязненность атмосферного воздуха в Киеве плохой организацией дорожного движения в столице.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, почему Киев периодически лидирует в списке городов мира с самым грязным воздухом.

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«Существует два вида источников выбросов загрязняющих веществ в воздух. Это стационарные источники - промышленность, так называемые трубы. И передвижные источники - все виды транспорта. Почему Киев имеет плохое состояние атмосферного воздуха? Потому что в нем много транспорта, а еще транспорт стоит в пробках. Дорожное движение далеко от «умного», - сказал министр.

Абрамовский отметил, что город должен что-то делать, чтобы не было пробок.

«Необходимо решать проблему с парковкой. Во всех городах в мире, где нет надлежащей организации дорожного движения, такая ситуация. Таким образом, вопросы организации дорожного движения – первоочередные», - подчеркнул он.

По словам министра, стационарные предприятия не являются основной причиной загрязненности воздуха. К тому же столичный мусоросжигательный завод «Энергия» совсем скоро будет модернизирован.

«Киев - это в большинстве своем не о стационарных источниках. Да, существует Дарницкая ТЭЦ, завод «Энергия», но там сейчас под нашим давлением и сознанием владельцев проводятся природоохранные мероприятия, устанавливаются эффективные фильтрационные установки. Кстати, по заводу «Энергия» прошел тендер, и на предприятии будет установлено современное оборудование, вопрос по стационарным источникам выбросов будет практически снят», - сказал Абрамовский.

Грязный воздух в Киеве

29 октября Киев занял третье место в мировом антирейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Самым грязным городом оказался Дели (Индия), а на втором месте – Лахор (Пакистан).

В конце апреля Киев возглавил антирейтинг по уровню загрязнения воздуха в мире. При допустимой норме индекса загрязнения 50 у украинской столицы этот показатель составил 155.

Завод «Энергия» в 2020 году начал проект по поэтапному внедрению системы химической очистки дымовых газов. В бюджете Киева в этом году предусмотрено 218 млн грн именно для внедрения этой системы.

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Автор: Анна Бредихина