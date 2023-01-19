Если туристы увидят на своем пути следы этого зверя, им лучше побыстрее бежать с того места.

В Карпатах из-за аномально теплой погоды не только вторично фиксируют цветение первоцветов и типичных весенних растений. Потепление также повлияло на животных, проснулись бурые медведи.

В Национальном природном парке "Верховинский" рассказали, что работники уже увидели следы крупнейшего млекопитающего Карпат. В это время медведи должны находиться в зимней спячке, однако они проснулись.

Хищники голодны и агрессивны, ведь сейчас им трудно найти пищу. Кроме того, они также страдают от внезапного потепления и осадков.

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"Это не очень хорошо для медведя, потому что в зимний период очень трудно найти пищу. Резкая смена температуры и осадков, так как все же это зима, понятно принесет "бурым" нешуточные неприятности, кроме того голодный зверь более агрессивный, поэтому если вы на прогулке по лесу встретили свежие следы медведя – старайтесь как можно быстрее оттуда уйти!",- отметили в парке.

Потепление в Украине

Синоптики уже предупреждали, что погода на Крещение удивит украинцев аномальным теплом. По прогнозам экспертов, во многих областях температура подскочит до +10°...+14°, а в Крыму воздух прогреется до +18°.

Сегодня также стало известно, что аномальное тепло побило рекорды в Киеве. По данным метеостанции, 18 января в столице впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +7,3°, что на 1,6° градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

Синоптики рассказали, что перед выходными часть Украины накроют дожди и мокрый снег. Осадки ожидаются на западе страны, а также в Житомирской области.

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