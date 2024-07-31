Однако из заявления Минздрава так и не стало понятным, является ли это конкретное видео фейком или нет.

В сети появилось видео с огромными ядовитыми пауками, которых якобы заметили в Киевской области.

Так, на обнародованных кадрах видно, как на грядках между чеснока бегает большой серый паук, которого закадровый голос называет тарантулом. Также четко заметна нора в земле, откуда, по словам закадрового голоса, этот паук и вылез.

"Это тарантул. У нас уже появились. Это в Крыму, на юге я таких видел", - говорит оператор.

Тем временем в Министерстве здравоохранения утверждают, что Россия запустила фейк о якобы нашествии ядовитых пауков в Украине.

"Только опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый - нашествие ядовитых пауков. Причем эта "эпидемия", в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя", - сообщает пресс-служба Минздрава.

В медицинском ведомстве отмечают, что массовых обращений за медпомощью из-за пауков не было. Единственный случай с укусом паука каракурта зафиксирован в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное.

"Нынешняя жара действительно активизировала пауков, но не более того. Летальных случаев не было. Поэтому, если вам вдруг "повезет" встретиться с ядовитым пауком, не паникуйте - просто обратитесь к медикам. Случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются", - говорят в Минздраве.

Другие климатически-экологические проблемы в Украине

Как писал УНИАН, в последнее время на юге Украины наблюдается массовый замор рыбы - кроме жары на фауну серьезно влияют боевые действия, которые ведутся из-за полномасштабного вторжения РФ.

Также мы рассказывали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области Черное море выбросило на побережье тысячи крабов. По словам отдыхающих, на рекреационной зоне в первый день этого события также было много бычков, хамсы и атерины - их ведрами собрали отдыхающие. Также рыбой питались многие птицы. По словам экологов, такие природные явления появляются периодически и преимущественно летом, но они не являются угрожающими для популяций морских созданий.

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