Среди них – мраморный краб, каменный и крабы плавунцы.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области Черное море выбросило на побережье тысячи крабов.

"В последние дни мощный северный ветер отогнал воду с берегов Черного моря в нашем нацпарке. Такие мощные ветры "потянули" воду из Тузловских лиманов через пролив между морем и лиманами на 2 км песчаной пересыпи и их уровень снизился на 15-20 см. Тем временем к берегу из глубин моря подтянуло холодную воду, сероводород и много крабов", – рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

По его словам, он оказался на берегу моря на следующий день, 5 июля, после выброса гидробионтов, когда их уже немного стало меньше на берегу.

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"Но даже такая картина – количество выброшенных на берег крабов, поражает. Их на берег выбросило сотни тысяч в пределах песчаной пересыпи нацпарка. В среднем по 3 краба на погонный метр. Среди них мраморный краб, каменный и крабы плавунцы. Мраморных меньше всего где-то до 5%, немного и каменных, остальные – плавунцы", – рассказал ученый.

По словам отдыхающих, на рекреационной зоне Катранка и Расейка, в первый день было много бычков, хамсы и атерины – их ведрами собрали отдыхающие. Также рыбой питались многие птицы. Однако на следующий день уже не было найдено ни одной рыбешки.

Как уточнил Русев, такие природные явления появляются периодически и преимущественно летом, но они не являются угрожающими для популяций гидробионтов, которые способны быстро восстанавливаться.

Парк "Тузловские лиманы"

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) живут интересные рептилии – краснокнижные болотные черепахи, которых ученые зафиксировали и обнародовали соответствующие фотографии.

По словам доктора биологических наук, сотрудника парка Ивана Русева, это редкий, занесенный в Красную книгу МСОП (Международный союз охраны природы) вид рептилий.

Эта уникальная черепаха – аборигенный вид, очень важный и необходимый элемент водно-болотных экосистем в национальном природном парке "Тузловские лиманы". Маленькие черепашки обычно вылупляются с августа по октябрь и зиму проводят под землей, в кучах органики, или под песком. А этой весной, еще в начале мая, во время войны, на Тузловской Амазонии начался выход черепашек с зимовки.

Болотная черепаха в пределах нацпарка встречается в немногочисленных пресных или полупресных водоемах НПП "Тузловские лиманы" – низовьях малых рек Хаджидер, Алкалия, в зоне Джантшейского лимана и Малого Сасыка.

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