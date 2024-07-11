В Черном море все время происходят взрывы, что очень серьезно влияет на фауну.

В последнее время на юге Украины наблюдается массовый замор рыбы - кроме жары на фауну серьезно влияют боевые действия, которые ведутся из-за полномасштабного вторжения РФ.

В прямом эфире телемарафона спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука попросили прокомментировать проблему качества рыбы, которая водится в Черном море. В частности, речь шла об информации о выбросе рыбы на побережье, в том числе на Николаевщине.

По словам спикера, в Николаевской области летом, в такую жару, бывает замор рыбы, но свою долю в разрушительные процессы вносит и война. "Конечно, экология не улучшается в результате боевых действий... Учитывая то, что в Черном море все время происходят какие-то взрывы, это на фауну влияет очень серьезно", - сказал Плетенчук.

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По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, несколько дней назад на берегу реки Южный Буг в микрорайоне Матвеевка в Николаеве зафиксирован массовый мор рыбы породы "бычок" и мальков разных пород рыб. Были отобраны пробы с целью установления причины замора водных биоресурсов.

В результате выявлено превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному в 3 раза. "Также выявлено снижение растворимого кислорода в 1,5 раза в результате аномально высокой температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Также говорится, что 2 июля были отобраны пробы воды Хаджибейского лимана в Одесской области из-за замора водных биоресурсов возле села Палиевка. "Выявлено превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному в 66 раз", - отметили экологи.

По словам специалистов, аммонийный азот относится к биогенным элементам, участвующим в процессах биогеоценоза. Вещество содержится в большинстве водоемов, однако его содержание колеблется в зависимости от сезона и окружающей обстановки, связанной с деятельностью предприятий. Так, весной его концентрация уменьшается, летом увеличивается. Прежде всего это происходит из-за бактериального разложения органических веществ. При повышенном содержании аммония санитарное состояние водоема резко ухудшается.

Кроме того, в лимане выявлено снижение растворимого кислорода в 1,3 раза вследствие высокой температуры воздуха, что приводит к гибели водных биоресурсов.

Новости юга

Напомним, ранее в Одесской области на побережье нашли тысячи крабов. Биологи обнаружили среди них мраморного, каменного и крабов плавунцов.

Отмечалось, что на рекреационной зоне Катранка и Расейка также нашли много бычков, хамсы и атерины, посетители собирали их ведрами.

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