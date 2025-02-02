Родителям сложно выкормить трех птенцов, поэтому обычно один погибает.

На острове Галиндез, возле украинской полярной станции "Академик Вернадский", живет уникальная семья пингвинов - родителям удалось выкормить сразу трех птенцов.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре в Facebook, специалисты которого также обнародовали соответствующие фото.

"Посмотрите, какая уникальная пингвиродина есть на нашем острове Галиндез. В ней подрастает сразу трое птенцов. Почему это редкость? Субантарктические пингвины, гнездящиеся вокруг станции "Академик Вернадский", в основном откладывают 2 яйца. Иногда в кладке может быть 3 яйца, но шанс на выживание всех малышей очень низкий", - рассказали ученые.

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Они объясняют, что причина низкой выживаемости такого количества пингвинят проста - родителям сложно выкормить трех птенцов. Однако, этой семье удалось - папа и мама справились со своей миссией, ведь их пингвинята уже достаточно взрослые - им примерно три недели.

По словам биолога 29-й УАЭ Свитозара Давыденко, такая семья только одна на Галиндезе.

Всего же на острове уже около 2 тысяч малышей субантарктических пингвинов. Взрослых - ориентировочно 4 тысячи.

"Поэтому вместе вокруг "Вернадского" сейчас находится 6 тысяч пингвинов", - добавили ученые.

Говорится, что украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата. Ведь миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из неоспоримых доказательств потепления в Антарктике.

Что еще известно со станции "Академик Вернадский"

Как писал УНИАН, на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", родилось много пингвинят. Полярники засняли, как происходит процесс кормления малышей - взрослая птица отдает птенцу часть переваренной пищи, которую "ребеночек" с удовольствием поглощает.

После того, как птенец просит поесть, взрослый пингвин "поставляет" частично переваренную пищу, обычно, крылья, из своего пищевода в клюв, а детеныш прямо оттуда ее достает.

На тот момент на острове родилось около тысячи малышей. В части гнезд еще оставались яйца, но большинство семей уже имели по двое малышей.

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