Высиживание птенцов длится до месяца, а вылупляются они поочередно.

Украинским полярникам со станции "Академик Вернадский", которая находится на острове Галиндез, удалось заснять начало рождения чайки (мартина доминиканского).

Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре в Facebook уникальное видео удалось снять биологу 29-й УАЭ Татьяне Баглай во время работы на соседних островах Трое поросят. На нем зафиксировано начало рождения малыша доминиканской чайки. В частности, можно увидеть, как он выклевывал дырочку в скорлупе, чтобы появиться на свет.

"Встречай меня, Антарктика!" - как будто хочет сказать этот птенец, высовывая свой клювик из яйца.

Говорится, что затем он будет расширять отверстие, яйцо будет трескаться, а кроха будет медленно освобождаться от временного дома.

"Этот процесс длится не один час", - объясняют ученые.

Полярники рассказывают, что в окрестностях станции "Академик Вернадский" тоже рождаются чайки. Малыши покрыты густым пухом серо-коричневого цвета и имеют такие же крапинки на голове, как на яйце.

Обычно пара чаек откладывает 2-3 яйца, которые оливкового цвета, размером около 5 см. Высиживание длится до месяца, а вылупляются птенцы по очереди. По словам ученых, и яйцами, и детьми занимаются оба родителя. В частности, они кормят малышей, и могут продолжать это делать даже после того, как те становятся на крыло, что происходит примерно через 7 недель после рождения. Еще через полтора-два месяца они становятся полностью самостоятельными.

Другое со станции "Академик Вернадский"

Ранее УНИАН сообщал, что на острове Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский", ученым удалось сделать интересное видео. На нем можно увидеть, как сине-желтое полотнище на высоком флагштоке оказалось в сияющем круге.

На фоне неба солнечные лучи как будто пронизывают флаг, который оказался в самом центре "волшебного" круга. Это явление называется "гало". Оно образуется вокруг источников света, а в момент съемки на уровне флага как раз сияло Солнце.

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