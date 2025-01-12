Сейчас на острове Галиндез уже родилось около тысячи малышей.

На острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", родилось много пингвинят. Полярники сняли, как происходит процесс кормления малышей - взрослая птица отдает птенцу часть переваренной пищи, которую "ребеночек" с удовольствием поглощает.

Видео обнародовал Национальный антарктический научный центр. Ученые рассказали, что сейчас на острове Галиндез уже родилось около тысячи малышей. В части гнезд еще остаются яйца, поэтому количество птенцов будет расти, но большинство семей уже имеют по двое малышей.

По словам биолога 29-й УАЭ Свитозара Давыденко, "дети" сейчас очень разные: некоторые только вылупились, другие - уже большие и размером почти как их родители.

На видео можно увидеть, как происходит кормление. После того, как птенец просит поесть, взрослый пингвин "поставляет" частично переваренную пищу, обычно крылья, из своего пищевода в клюв, а детеныш прямо оттуда ее достает.

По словам ученых, на Галиндезе гнездятся преимущественно субантарктические пингвины, которых еще называют ослиные из-за характерного громкого крика. На этот остров они прибывают весной для размножения. Здесь строят гнезда, откладывают яйца (обычно по два) и выводят птенцов. В прошлом сезоне на Галиндезе был рекорд - количество субантарктических пингвинов составило 7 тысяч.

Предки пингвинов - что говорит наука

Ранее ученые рассказали, что древнейшими известными предками современных пингвинов являются представители рода Waimanu. Их кости были найдены в породах возрастом 60-62 миллиона лет, вскоре после вымирания динозавров и других крупных рептилий. Некоторые из них достигали больших размеров, превосходящего самого большого ныне императорского пингвина. Высота Palaeeudyptes klekowskii могла составлять от 1,6 до 2 метров. Эти гиганты сосуществовали с архаичными китами-базилозавридами и ранними предками современных усатых китов в Южном океане.

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