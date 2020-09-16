На свежих снимках видно, что водохранилище высохло.

В сети появились фото Симферопольского водохранилища в аннексированном Россией Крыму.

Снимки обнародованы в Twitter-странице "КРЫМский бандеровец". На кадрах видно, что воды в водохранилище совсем нет.

"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", – подписаны фотографии из Крыма.

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Жалобы российских оккупантов на нехватку воды в Крыму

11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставки воды в оккупированный Крым с «пытками и бесчеловечным обращением».

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что "намеренное ведение Киевом водной блокады Крыма" может быть квалифицировано как "нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств".

Почему в оккупированном Крыму не хватает воды

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Ольга Робейко