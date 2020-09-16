Архивное фото Симферопольского водохранилища / фото twitter.com/CrimeaUA1
В сети появились фото Симферопольского водохранилища в аннексированном Россией Крыму.
Снимки обнародованы в Twitter-странице "КРЫМский бандеровец". На кадрах видно, что воды в водохранилище совсем нет.
Симферопольское водохранилище сегодня / фото twitter.com/CrimeaUA1
Симферопольское водохранилище сегодня / фото twitter.com/CrimeaUA1
"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", – подписаны фотографии из Крыма.
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Жалобы российских оккупантов на нехватку воды в Крыму
- 11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставки воды в оккупированный Крым с «пытками и бесчеловечным обращением».
- Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что "намеренное ведение Киевом водной блокады Крыма" может быть квалифицировано как "нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств".
Почему в оккупированном Крыму не хватает воды
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
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