Харьковский зоопарк подарил птицу черкасскому зоопарку (фото, видео)

В Черкассах самку филина познакомили с восьмилетним самцом.

Харьковский зоопарк подарил самку филина по кличке Дора Черкасскому зоопарку. Птица отправилась в другой зоопарк по программе обмена.

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В Черкассах Дору познакомили с восьмилетним самцом. До лета 2018 года он содержался вместе с самкой, они давали потомство, но самка погибла, и филин остался один.

"Увидев новую подругу, филин начал летать по просторной вольере, показывай, кто здесь хозяин. После, занял выжидательную позицию и просто наблюдал за поведением самки, которая спокойно сидела на ветке. И наконец, начал "заигрывать", показывая красоту своего оперения. Пара состоялась", - отметили представители Харьковского зоопарка.

В Черкасском зоопарке живут степные орлы Василий и Василиса, тигрица Амура, выдра Жетон, семья макак лапундеров и черепаха, доставленные из Харькова.