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Несколько десятков сов обустроили себе место для зимовки прямо в центре Черновцов (видео)

11:44, 06 февраля 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Птицы облюбовали высокую иву возле здания Государственной фискальной службы. Ночью разлетаются на охоту, а днем спят на ветках дерева и привлекают внимание прохожих. Орнитологи говорят - ничего удивительного здесь нет.

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Теги: #Черновцы#совы