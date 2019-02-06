Несколько десятков сов обустроили себе место для зимовки прямо в центре Черновцов (видео)
11:44, 06 февраля 2019Спасение видов
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Птицы облюбовали высокую иву возле здания Государственной фискальной службы.
Несколько десятков сов зимуют на высокой иве в центре Черновцов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Птицы облюбовали высокую иву возле здания Государственной фискальной службы. Ночью разлетаются на охоту, а днем спят на ветках дерева и привлекают внимание прохожих. Орнитологи говорят - ничего удивительного здесь нет.
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