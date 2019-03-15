В Африке туристы наткнулись на удивительного розового слоненка (видео)

Необычный окрас малыш приобрел из-за лейцизма - мутации, которая ведет к частичной потере пигментации наружного покрова.

Путешествуя по ЮАР во время сафари, туристы заметили группу слонов, среди которых бегал маленький слоненок необыкновенного розового цвета.

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Видео с удивительным малышом опубликовал рейнджер Тим Янсен ван Вуурен, сопровождавший путешественников.

Видео было снято в национальном парке Крюгера. На кадрах видно, как слоненок бегает между взрослыми сородичами. По мнению автора видео, слоненку около 2-3 недель.

Необычный окрас малыш приобрел из-за лейцизма - мутации, которая ведет к частичной потере пигментации наружного покрова. Животным с такой болезнь тяжело выживать в дикой природе, так как их особенность становятся приманкой для браконьеров.

Как сообщал УНИАН, ранее слониха, известная как F_MU1, умерла естественной смертью в равнине Цаво в Кении. Она была одной из последних африканских слонов с бивнями настолько длинными, что они достигали земли.