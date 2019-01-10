Одинокая зимовка: на одном из одесских пляжей поселился лебедь (видео)

Зоологи предполагают, что птица отбилась от своих и заблудилась.

На одном из пляжей Одессы поселился лебедь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Появился он там, говорят местные, около недели назад. Подавляющее большинство времени птица в воде, качается на волнах неподалеку от берега. Иногда улетает, но быстро возвращается.

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Любители зимних пляжных прогулок пытаются его подкармливать и охотно фотографируют. На водоемах Одесской области зимуют несколько стай водоплавающих, а вот одиночка только на этом пляже.

Зоологи предполагают, что птица отбилась от своих и заблудилась. И уверяют, что переживать за него не надо, ведь, если лебедь здоров, то благополучно перезимует без человеческого вмешательства. Единственная помощь, в которой он нуждается - правильное прикармливание.