Железнодорожники спасли дикую козу со снежной лавины в Австрии (видео)

Напуганное животное сразу убежало.

Спасение на австрийской железной дороге. В национальном парке Гезойзе работник поезда из-под лавины спас дикую козу.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Водитель поезда вынужден был остановиться, потому колею занесло снегом. Пока железнодорожники разгребали завалы, машинист заметил, что под лавиной что-то шевелится.

Несколько движений лопатами и оказалось, что в снежной ловушке оказалась дикая коза.

Напуганное животное сразу убежало.