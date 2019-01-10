Железнодорожники спасли дикую козу со снежной лавины в Австрии (видео)
09:59, 10 января 2019Спасение видов
40 0
Напуганное животное сразу убежало.
Железнодорожники спасли дикую козу со снежной лавины в Австрии
Спасение на австрийской железной дороге. В национальном парке Гезойзе работник поезда из-под лавины спас дикую козу.
Читайте такжеКувыркается и радуется: в зоопарке Вашингтона показали панду, которая играется в снегу (видео)
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Водитель поезда вынужден был остановиться, потому колею занесло снегом. Пока железнодорожники разгребали завалы, машинист заметил, что под лавиной что-то шевелится.
Несколько движений лопатами и оказалось, что в снежной ловушке оказалась дикая коза.
Напуганное животное сразу убежало.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter