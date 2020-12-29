Сейчас каждую летучую мышь отчистили, напоили водой и поместили в помещение с комфортной температурой.

700 летучих мышей спасли запорожские волонтеры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, огромную колонию рукокрылых обнаружили в мусорном контейнере случайные прохожие, которые услышали истошный писк. Очевидно, летучих мышей заметили во время ремонта на чердаке в одной из многоэтажек — и просто выбросили в мусор.

Волонтеры перегрузили животных в коробки и доставили в центр, где животным оказали необходимую помощь.

Специалисты говорят, это рыжая вечерница, которая занесена в Красную Книгу. Эти летучие мыши оказывают неоценимую помощь аграриям, потому что уничтожают невероятное количество вредителей.

Сейчас каждую летучую мышь отчистили, напоили водой и поместили в помещение с комфортной температурой.

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Автор: УНИАН