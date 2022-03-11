Чиновники напомнили, что из-за обстрелов 9 марта произошло обесточивание Чернобыльской АЭС.

МАГАТЭ должно убедить мировое сообщество и закрыть небо над Украиной, пока ситуация не стала критической. Иначе весь мир может ждать радиационная катастрофа. Об этом говорится в обращении к организации, которое подписали и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Постоянные воздушные и артиллерийские обстрелы оккупанта создают прямую угрозу ядерным объектам и установкам в Украине. Это угрожает безопасности и благосостоянию не только Европы, но и всего мира", - отмечается в обращении.

Чиновники напомнили, что из-за обстрелов 9 марта произошло обесточивание Чернобыльской АЭС. Сейчас все объекты подключены к аварийным дизель-генераторам, однако этого хватит лишь на 48 часов.

"Если вовремя не восстановить питание, будет потерян контроль над ядерной и радиационной безопасностью на объектах предприятия. Мир окажется перед новой ядерной катастрофой, ведь существует угроза загрязнения радиоактивной пылью не только Украины, но и стран Европы", - отмечается в обращении.

Чтобы предотвратить глобальную радиационную катастрофу, Украина настойчиво просит МАГАТЭ и НАТО закрыть небо над Украиной.