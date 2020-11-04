Абрамовский отметил, что сезоны стираются, а стремительные колебания температуры в течение дня и недели стали нормой.

Согласно международным европейским сценариям климатических изменений, в этом веке могут наступить дни, когда все живое, что находится вне зданий с кондиционерами, будет погибать.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью УНИАН.

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«По международным сценариям, уже в этом веке могут наступить дни, когда все живое, что не защищено в зданиях с системами кондиционирования, будет погибать. Мы и наши европейские коллеги считаем, что надо максимально поднять этот вопрос и донести его до общества», - сказал он.

По словам министра, происходящие климатические изменения ощущаются уже сейчас: сезоны стираются, а стремительные колебания температуры в течение дня и недели стали нормой.

«Правильно говорить не о глобальном потеплении, а о глобальных изменениях климата. Продолжается таяние ледников в Арктике и Антарктике, а это подогревает Мировой океан, способствует еще большему испарению парниковых газов. Люди пока не чувствуют этого так ярко, но изменения грядут и ускоряются. Своего рода эффект снежного кома», - сказал Абрамовский.

Глава Минприроды отметил, что Украина намерена участвовать в преодолении последствий изменения климата. В частности, министерство работает над обновлением общегосударственной цели по сокращению выбросов парниковых газов, что прописано в Парижском соглашении. Также ведомство определит потенциал, возможные меры и политики уменьшения негативного воздействия на климат различных секторов экономики.

«Мы начали работу над стратегией по адаптации к изменению климата. Поведение человека в части чрезмерного потребления товаров, обращение с отходами также приводит к климатическим изменениям. Как мы сейчас делаем? Просто выбрасываем мусор на полигоны, высвобождается метан, увеличивает парниковый эффект. Также важно, что при переработке отходов на вторичное сырье экономятся первичные ресурсы и энергия. Поэтому обращение с отходами занимает далеко не последнее место в нашей стратегии», - добавил министр.

Таяние льда в Арктике

Таяние ледников в Арктике приводит к снижению способности льда отражать солнечные лучи с поверхности планеты. А это вызывает повышение температуры воздуха.

При таких темпах глобального потепления через 10 тысяч лет Землю ждет дополнительные 0,43 тепла по Цельсию или на 29%, а в ближайшие 10 лет – в среднем на 0,19 градуса.

При этом на экваторе потепление составит +0,2, а в районах Гренландии и Западной Антарктиды – почти +5.

Кроме того, таяние льда приведет к увеличению концентрации водяного пара в атмосфере, что задерживает тепло на земной поверхности.

Изменения климата в будущем будут, в частности, зависеть от ограничений на выхлопные газы. На сегодня в главных странах, которые "поставляют" окружающей среде вредный газ эти ограничения почти отсутствуют, и нынешнее содержание углекислого газа в атмосфере побило рекорд за последние 23 миллиона лет.

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Автор: Анна Бредихина