59% украинцев за развитие зеленой энергетики и 14% – атома – соцопрос

Почти 60% украинцев считают, что развитие зеленой энергетики должно быть приоритетом для государства.

Такие данные получила онлайн-платформа Gradus в результате исследования, проведенного 23-24 апреля.

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Отвечая на вопрос, какие направления должны быть приоритетами государства в энергетической политике, 59% опрошенных назвали возобновляемую энергетику (зеленую – солнечные панели, ветряные электростанции). Второе место в приоритете заняла атомная энергетика – такой ответ выбрали 14% респондентов.

При этом только 0,5% опрошенных считают, что Украине следует импортировать электроэнергию.

Исследование является совместным проектом Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research, проведенным на базе онлайн-платформы Gradus, 23-24 апреля методом самозаполнения. Объем выборки – 700 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением более 50 000. Погрешность выборки не превышает 3,12%.