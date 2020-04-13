Пожар в Чернобыльской зоне уже уничтожил 12 бывших сел, огонь вплотную приблизился к АЭС (видео)

В сети распространяется видео, как от огня по сожженных чернобыльских полях бегут лошади Пржевальского.

Уже более недели огонь бушует в лесах Чернобыля.

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Как говорится в сюжете ТСН, масштабный пожар в зоне отчуждения уничтожил старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 12 бывших сел.

Накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции. В сети распространяется видео, как от огня по сожженным чернобыльским полям бегут лошади Пржевальского. На охваченную огнем территорию самолеты и вертолеты тоннами сбрасывают воду.

Ущерб от огня уже составляют десятки миллионов гривень, а причиной возгорания «рыжего леса», предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.