Пожар в Чернобыльской зоне уже уничтожил 12 бывших сел, огонь вплотную приблизился к АЭС (видео)
08:33, 13 апреля 2020Экология
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В сети распространяется видео, как от огня по сожженных чернобыльских полях бегут лошади Пржевальского.
На охваченную огнем территорию самолеты и вертолеты тоннами сбрасывают воду / скриншот видео ТСН
Уже более недели огонь бушует в лесах Чернобыля.
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Как говорится в сюжете ТСН, масштабный пожар в зоне отчуждения уничтожил старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 12 бывших сел.
Накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции. В сети распространяется видео, как от огня по сожженным чернобыльским полям бегут лошади Пржевальского. На охваченную огнем территорию самолеты и вертолеты тоннами сбрасывают воду.
Лошади Пржевальского на выжженных огнем полях / скриншот видео ТСН
Ущерб от огня уже составляют десятки миллионов гривень, а причиной возгорания «рыжего леса», предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.
Чернобыльские леса в огне: пожар в зоне отчуждения уничтожила 12 окрестных сел
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