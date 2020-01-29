В Украине создадут офис для контроля выбросов в атмосферу

Офис будет базироваться в родном городе президента - Кривом Роге.

Правительство Украины создаст «Офис контроля выбросов в атмосферу» с целью государственного контроля уровня загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.

"Создание такого Офиса – это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, которые осуществляют выбросы в атмосферу", - написал он.

Отмечается, что ведомство будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины. Офис будет базироваться в Кривом Роге, где этот вопрос стоит наиболее остро.

В сообщении также указывается, что в 2018 году Украина заняла 109 место среди 180 стран мира по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем, а, по данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 тыс. смертей (около 10% всех смертей за год).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров намерен запустить автоматизированную систему мониторинга выбросов на предприятиях Украины, а также создать единый реестр предприятий, которые влияют на окружающую среду.