Киевлян призвали минимизировать использование личного транспорта из-за загрязнения воздуха

Погодные условия способствуют накоплению вредных частиц в приземном слое атмосферы.

Столичные власти призвали жителей Киева минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, за 16 января 2020 года зафиксированы превышения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).

"Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования личного транспорта, а вместо этого - использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - говорится в сообщении.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры", - сказано в сообщении.

По данным Управления экологии и природных ресурсов КГГА, в связи со стремительным увеличением количества транспортных средств после окончания новогодних праздников, сухой и практически безветренной погоды, температурной инверсии, не происходит вертикальное рассеивание взвешенных частиц и загрязняющих веществ, которые накапливаются в приземном слое атмосферы.

Киевлянам рекомендуют избегать прогулок возле автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.

Ранее УНИАН сообщал, что Париж ввел запрет на въезд в город в будние дни для старых дизельных автомобилей, чтобы улучшить качество воздуха и снизить смертность от загрязнения твердыми частицами.