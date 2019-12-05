На Чукотке из-за глобального потепления застряли около 60 белых медведей (видео)

Пока в Рыркайпие остаются белые медведи, все общественные мероприятия отменены.

Глобальное потепление привело к тому, что 56 белых медведей не смогли покинуть окрестности села Рыркайпий Чукотской области и остались поблизости от людей.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

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"Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста", - сообщила руководитель медвежьего патруля с Рыркайпия Татьяна Миненко.

Медведи находятся в районе "Мыса Кожевникова". Они питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени, когда на мысу отдыхали морские млекопитающие. Однако моржи ушли с Мыса Кожевникова еще в ноябре и с пропитанием редких хищников могут возникнуть сложности.

В WWF рассказали, что на время медвежьего нашествия в Рыркайпие отменили все общественные мероприятия - репетиции, концерты, а в детский сад и школу детей будут развозить на автобусах.

"Одной из причин сложившейся ситуации могли стать глобальные изменения климата. В районе Мыса Кожевникова наблюдается необычайно теплая для начала декабря погода, из-за чего лед у берега хоть и появился, но все еще недостаточно прочный. Жители села ждут, когда ударят морозы и по окрепшему льду медведи покинут окрестности села", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНИАН, словацкие охотники наткнулись сразу на почти четыре десятка медведей.