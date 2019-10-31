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Медвежье нашествие: словацкие охотники наткнулись сразу на почти четыре десятка косолапых (видео)

15:31, 31 октября 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Косолапые лакомились остатками кукурузы после сбора урожая фермерами. Там было несколько семей с детенышами. Медведи в Словакии охраняются законом. И чрезмерная опека над ними похоже уже начала создавать проблемы. В Высоких Татрах готовы даже ввести чрезвычайное положение.

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Теги: #медведь#Словакия