Медвежье нашествие: словацкие охотники наткнулись сразу на почти четыре десятка косолапых (видео)

Медведи лакомились остатками кукурузы после сбора урожая фермерами.

Словацкие охотники наткнулись сразу на почти четыре десятка медведей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Косолапые лакомились остатками кукурузы после сбора урожая фермерами. Там было несколько семей с детенышами. Медведи в Словакии охраняются законом. И чрезмерная опека над ними похоже уже начала создавать проблемы. В Высоких Татрах готовы даже ввести чрезвычайное положение.