Подбежала и потянула за ногу: в США белка "попросила" женщину спасти ее раненого детеныша

На место вызвали полицейских, которые обработали бельчонку лапку и помогли зверушкам вылезти на дерево.

В американском городе Пуласки в штате Вирджиния белка привела женщину к своему раненому детенышу, чтобы его спасти.

Об этом сообщает Independent.

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Так, 20 сентября в парке Киванис белка подбежала к женщине по имени Тиа Пауэлл и потянула ее за ногу. Женщина пошла за зверем и нашла бельчонка, у которого была повреждена лапка.

Кроме того, рядом с жильем белок Пауэлл заметила кота, который притаился и в любой момент мог на них напасть.

Женщина позвонила подруге и в полицейский участок. Полицейские, прибывшие на место, обработали бельчонку лапку и помогли зверушкам подняться на дерево.

«Стоит поблагодарить Тиа и ее подругу Жасмин! Если бы Тиа не прислушались к инстинкту, все могло закончиться совсем по-другому», - подчеркнули представители полиции Пуласки.

Как сообщал УНИАН, в немецком городе Дортмунде белочка попыталась выбраться из канализации, но ее голова прочно застряла в крышке люка. Освобождать белочку пришли пожарные.