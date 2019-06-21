В Германии белочка застряла в канализационном люке: на помощь пришли пожарные

Пожарные попытались освободить застрявшую белку самостоятельно, однако им это не удалось. Пришлось обращаться к ветеринару (но для начала проявить смекалочку).

Канализационная крышка может таить в себе неожиданные опасности - по крайней мере для маленьких животных.

В Дортмунде белочка попыталась выбраться из канализации в Дортмунде и оказалась в весьма затруднительном положении: ее голова прочно застряла в крышке люка, пишет DW.

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Местные жители, заметившие животное, позвонили пожарным. Они сначала попытались сами спасти белку, однако после нескольких безуспешных попыток им пришлось проявить изобретательность. Пожарные сняли крышку с люка прямо вместе с белкой и отвезли бедолагу в ветеринарную клинику, где врач благополучно извлек ее из крышки. Вся операция проходила под наркозом.

Белка получила "незначительные травмы" шеи, и поэтому ее пришлось на некоторое время оставить в клинике для дальнейшего лечения.

Пожарным в Германии часто приходится спасать животных. То ворона запутается в бечевке на дереве, то растолстевшая за зиму крыса также застрянет в канализационном люке… При этом абсолютное большинство немецких пожарных - добровольцы, которые даже не получают зарплату.