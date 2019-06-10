Загрязнение реки Рось: как украденные химикаты попали в воду и чем это грозит украинцам (видео)

В реку попала тонна инсектицида "Нурал B". Химикат отнесло течением в Киевскую область.

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области накануне, 9 июня, произошло ДТП, в результате которого автомобиль с химикатами упал в реку Рось, что протекает по нескольким областям, в частности, по Киевской.

В реку попала тонна инсектицида "Нурал B". Химикат отнесло течением в Киевскую область.

По информации Белоцерковской районной государственной администрации, на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. В настоящее время инсектицид уже достиг Белоцерковщины.

Жителям региона временно отключают водоснабжение. По информации СМИ, водоснабжение в городе возобновится после проведения исследований воды.

Сегодня, 10 июня утром работу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции временно прекратили. Станция обеспечивает водой город Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).

По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение г. Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки. Население обеспечивается водой за счет подвоза из существующих бюветов (колонок). Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

По факту загрязнения водоема полиция открыла уголовное производство по двум статьям – ч.1 ст.242 УК украины (Нарушения правил охраны вод) за ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража).

«Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего определенное количество вещества выгорело и попало в водоем», – сообщили в полиции.

Журналисты предполагают, что опасные химикаты, которые попали в реку Рось, могут добраться до соседних областей.

На Виннитчине уже сделали первые пробы воды. Чиновники говорят, что химикаты не навредили окружающей среде, но местных жителей призывают воздержаться от купания, вылова рыбы и выпаивания скота в акватории р. Рось.