Попавшие в реку Рось под Винницей химикаты могут добраться до соседних областей (видео)

Ядовитые вещества похитили у местных фермеров.

Опасные химикаты, которые попали в реку Рось в результате дорожного происшествия, могут добраться до соседних областей.

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Как сообщается в сюжете ТСН, в Белой Церкви и в Умани вечером из-за опасности отключили централизованное водоснабжение.

На Винничине уже сделали первые пробы воды. Чиновники говорят, что химикаты не навредили окружающей среде, но местных жителей призывают пока воду из реки не использовать.

Яд похитили у местных фермеров. Воры сбежали, когда их микроавтобус слетел с дороги, загорелся и упал в воду. В реку попали по меньшей мере 7 различных химикатов.

Как сообщал УНИАН, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошло ДТП, в результате которого автомобиль с химикатами упал в реку Рось, которая протекает через несколько областей, в частности, Киевскую. В воду попала тонна инсектицида "Нурали B". Химикат отнесло течением в Киевскую область.