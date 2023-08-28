Если не сможете очень быстро справиться с головоломкой - дайте себе больше времени.

Только очень небольшое количество людей могут справиться с такой головоломкой - на детской площадке нужно за менее чем 10 секунд найти спрятанную свечу.

Только 2 из 10 человек могут за 7 секунд найти необходимый предмет, сообщает jagranjosh.com. Стоит отметить, что выполнение такой задачи может помочь вам улучшить вашу внимательность.

Напрягитесь и попытайтесь найти свечу, которую очень тщательно спрятали.

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Если вы не смогли справиться с задачей за 7 секунд, не теряйте веру в себя, а попробуйте еще раз это сделать. Не ограничивайте себя во времени.

Если вы все же решите сдаться, то мы покажем вам, где же находился так тщательно спрятанный предмет.

Свеча на детской площадке была вот здесь

Очень интересные новости о головоломках - прочтите это сейчас

Ранее была опубликована уникальная оптическая иллюзия, на которой всего за 5 секунд нужно было найти черепаху.

Это очень непростая головоломка. За короткий промежуток времени нужно попытаться рассмотреть на рисунке голову и панцирь довольно небольшого животного.

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